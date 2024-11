Paál István polgármester Becze Zsolt alpolgármester és Horváth Zoltánné házigondozó társaságában látogatta meg az idős hölgyet. A vendégek boldog születésnapot kívántak, illetve a polgármester átadta az ajándékok mellett az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot.

Fotó: Korosa Titanilla

Fotó: Korosa Titanilla

Boldog születésnapot kívántak a 90 esztendős lakónak Kerkabarabáson

Szabó Elemérné Julianna, vagy ahogy a faluban hívják Juci néni 1934-en született Nován, az Alsó-hegyen. Férjével is Nován ismerkedett meg, majd Kerkabarabáson telepedtek le és alapítottak családot. Szabó Elemérné hivatalsegédként dolgozott nyugdíjazásáig. Két gyermekük született, van három unokája és már egy dédunokája is.

Fotó: Korosa Titanilla

Fotó: Korosa Titanilla

Férjét 8 éve veszített el, azóta egyedül él, gyermeki segítik és az önkormányzat is odafigyel rá. Juci néni ma is aktív, gondozza a kiskertet, néhány tyúkot is tart tart és van egy macskája is.