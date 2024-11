– Olyan sok a kutyánk, hogy minden segítség jól jön, de leginkább anyagi támogatásra lenne szükségünk, mert nagyon rossz helyzetben van a menhely – bocsátja előre Abai Erika, a Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület operatív titkára, a Bogáncs Állatmenhely vezetője. – Jó ideje létszámstop van nálunk, de vannak bizonyos esetek, amikor nem lehet, nem tudunk nemet mondani. Az egyesület vezetősége azonban a napokban úgy döntött, hogy le kell csökkentenünk a létszámot, mert nem tudunk ennyi állatot eltartani. Hiába vagyunk nagy menhely, nem látjuk a jövőt. Annyi a kidobott állat, hogy nem érjük fel anyagilag. Annyira megemelkedtek az árak, az állatorvosi költségek meg minden egyéb, hogy a megalakulásunk óta eltelt 25 évben most először nincs jövőképünk. 150 kutyára és 30 macskára van engedélyünk, ezt a mennyiséget még biztonsággal el tudnánk tartani. Ám jelenleg 200 kutyánk van a telepen, és vannak még ideiglenes befogadóknál is, 120 macskánk van ideiglenesben, plusz a menhelyen is vannak macskák. Szóval brutális mennyiségű az állat, és kilátástalan a helyzet, mert csak özönlenek befelé. Sorra jönnek a hívások, hogy elköltözünk, a kutya nem jöhet, nem kell, lemondunk róla, mások nem is szólnak, csak egyszerűen kirakják az utcára. Nem tudom, mi lesz… Most először érzem azt, hogy nagyon bizonytalan lett ez az egész…

„Te csak takaríts, mi majd árnyékként követünk” Horváth Soma, a Bogáncs Állatmenhely önkéntese a kutyák gyűrűjében

Fotó: Pezzetta Umberto

A Bogáncsnál ráadásul nagy a fluktuáció: sok a bejövő állat, így hatalmas az állatorvosi költség: oltani, chippelni, ivartalanítani kell őket. Rengeteg a műtét, mert nagyon sok beteg kutya kerül be. Három állatorvossal állnak kapcsolatban, óriási költségeket görgetnek. Örökbefogadóból pedig kevés van, igaz, ősszel volt egy kis fellendülés, de mostanra sajnos ennek is vége szakadt.

Idén kevesebb lett az 1 százalék is

– Egy új lakó alapesetben, már csak a bekerülésével is több tízezer forint kiadást jelent, így menhelyünk havi költségei több millió forintra rúgnak, ami nem kis terhet jelent számunkra. Egyesületünk kizárólag az adó 1 százalék felajánlásokból és adományokból fedezi működését, ezért jelentősen támaszkodnunk kell támogatóinkra. Pedig a Bogáncs elég nagy menhely, és viszonylag jó a támogatottságunk, sok 1 százalékot szoktunk gyűjteni, ám hosszú idő óta most ez is több millió forinttal kevesebb lett, mint az előző évben. Nem tudom, ez az egyesület tud-e még évekig működni – folytatja Abai Erika.