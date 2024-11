Bár a Gerő Cukrászda dobogós helyezést ezúttal nem hozott el az országos viadalról, a zalai vállalkozás tulajdonosa fontos eredménynek tartja a részvételt és a fináléba kerülést. A bejglik versenyét immár ötödik alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület.

A hétvégi Bejgli Napon több városban is megkóstolhatjuk a zalai finomságokat

Forrás: Gerő Cukrászda

– A megmérettetésen idén is nagy volt a lelkesedés, 150 finomságot neveztek be, a döntő napjára 53 bejgli maradt versenyben, a miénkkel együtt. Ezúttal végül nem kaptunk dobogós helyet, de így is büszke vagyok a kollégák kitűnő munkájára – mondja Gerő Erika. – Vendégeink az ünnepi asztal elmaradhatatlan szereplőjét még mindig elsősorban diós és mákos változatban keresik, de szerencsére egyre többen próbálják ki az egyéb ízeket is. Fokozatosan nő a kereslet a cukormentes bejglikre, ezért már ezekből is négy fajtát sütünk. A versenyen való részvétel arra ösztönöz minket is, hogy évről évre új ízkombinációkat találjunk ki és törekedjünk az ötletesen párosított belevalók kiválasztására – teszi hozzá a szakember.

Új ízeket is kóstolhatunk a Bejglinapon

– Tavaly a Kelet Kincse kreálmányunkkal sikerült nyernünk, amit annyira megkedveltek a vendégeink, hogy ebben a szezonban is készítjük – folytatja Gerő Erika. – Az idei nevezett bejglink a Csipkefa Bimbója nevet kapta. Ez a diós sütemény pekándiót is tartalmaz, a töltelék csipkebogyólekvárral készült, amit fekete aszalt cseresznyével bolondítottunk meg. Mindkét ünnepi édességet megkóstolhatják az érdeklődők szombaton a nagykanizsai és a zalaegerszegi cukrászdáinkban, ahol bejglinapot tartunk.

Minőségi alapanyagok zalai termelőktől

Az Év Diós Bejglije cím nyertese a dunaharaszti Karl Zsolt, míg a mákos változaté a budapesti Bánki Viktor lett. Az Év Ínyenc Bejglije címet ugyancsak Dunaharaszti kapta, de ebben a kategóriában – ahogy azt már korábban is megírtuk - zalai cukrász hozta el az ezüstérmet. A Téli ambrózia fantázianevű bejgli a balatongyöröki Promenád kávéház büszkesége, amit ezúttal is Vadócz Jenő álmodott meg.

– A zsűri az értékelés során rengeteg dolgot vizsgál, tüzetesen átnézik például a hozzáadott alapanyagok minőségét. Már a nevezés pillanatától komoly követelményeknek kell megfelelni – folytatta Gerő Erika, aki szerint versenyen kívül is rendkívül fontos, hogy milyen hozzávalókat szerzünk be a sütéshez. – Nemcsak a cukrászatban, hanem odahaza is érdemes figyelni a megfelelő minőségű, lehetőleg környékbeli termelőtől származó alapanyagokra, ezzel ugyanis sok kellemetlenséget előzhetünk meg a konyhában. Süssük akár zsírral, akár vajjal, igazán ízletes bejglit csak jó minőségű hozzávalók segítségével készíthetünk.