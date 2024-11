Az ínyenc kategória megjelenése óta egyre több különleges ízkombinációval találkozhatunk: pekándió, pisztácia, aszalt gyümölcsök, gesztenye, marcipán, sőt, olyan extrák is, mint a kávé vagy az áfonya. Jenő is szereti feszegetni a határokat és nyitott az új ízek kipróbálására, miközben a hagyományokat is tiszteletben tartja.

Egy kis műhely nagy sikerei

Jenő műhelye kicsi, de annál lelkesebb: ketten dolgoznak a finomságokon és évente több száz bejglit készítenek. A kereslet azonban folyamatosan nő, amit az is bizonyít, hogy a Balaton környékén sokan már novemberben megrohamozzák a cukrászdát. A kóstolók népszerűsége is nagy: – Egy szelet után sokan már az egész rudat megveszik – meséli Jenő.