Vadócz Jenő első nagy sikere 2022-ben érkezett el, amikor a „Mennyei Ajándék” nevű bejglije elnyerte az Év Ínyenc Bejglije címet. Ez az alkotás fűszeres pekándió töltelékkel, karamellizált zöldalmával készült, és azóta is keresett termék karácsonykor. Idén Jenő újra díjat nyert, a mézeskalácsos fűszerkeverékkel, dióval, pekándióval, vörösboros fügével gazdagított hagyományos pozsonyi tésztás bejglije második helyezett lett.

Vadócz Jenő neve mára egybeforrt a minőségi és innovatív bejglikkel

Fotó: Mészáros Annarózsa

– Fontos, hogy megőrizzük a hagyományokat, de közben újítsunk is – vallja Jenő. A diós és mákos klasszikusok továbbra is alapvetőek az ünnepi asztalon, de a modern ízek és textúrák új dimenziókat nyitnak a bejglik világában.

Kézműves bejglik a piacon

Jenő szerint a jó bejgli alapja a minőségi alapanyagok használata. – Magas zsírtartalmú vaj, válogatott dió, saját őrlésű mák – ezek mind hozzájárulnak a tökéletes textúrához és ízvilághoz – mondja. Az arányok is kulcsfontosságúak: a töltelék és a tészta 1:1 arányban kerül a rudakba, és a dió- és máktartalom is minimum 50%-os. A különleges textúrák és ízek eléréséhez saját technikákat alkalmaznak, például pasztásítják a mákot, hogy lágyabb legyen.

Az Ínyenc kategóriában a különleges Téli Ambrózia bejgli a 2. helyezést szerezte meg

Fotó: Mészáros Annarózsa

A nagy áruházakban kapható, alacsonyabb árú bejglikkel szemben Jenő a kézműves termékek minőségének népszerűsítését tartja szem előtt. Az Év Bejgli verseny is ezt a célt szolgálja: a szakma legjobbjai találkoznak, hogy inspirációt adjanak és mutassák, milyen gazdag lehetőségek rejlenek a bejglikészítésben.

Az ínyenc kategória megjelenése óta egyre több különleges ízkombinációval találkozhatunk: pekándió, pisztácia, aszalt gyümölcsök, gesztenye, marcipán, sőt, olyan extrák is, mint a kávé vagy az áfonya. Jenő is szereti feszegetni a határokat és nyitott az új ízek kipróbálására, miközben a hagyományokat is tiszteletben tartja.

Egy kis műhely nagy sikerei

Jenő műhelye kicsi, de annál lelkesebb: ketten dolgoznak a finomságokon és évente több száz bejglit készítenek. A kereslet azonban folyamatosan nő, amit az is bizonyít, hogy a Balaton környékén sokan már novemberben megrohamozzák a cukrászdát. A kóstolók népszerűsége is nagy: – Egy szelet után sokan már az egész rudat megveszik – meséli Jenő.