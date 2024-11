A barna kukákba zöldségek, gyümölcsök maradékait is el lehet helyezni

Fotó: Szakony Attila

De, mit is lehet pontosan a barna kukákban elhelyezni?

A gyümölcsök és zöldségek maradékait, héjak, csuták, torzsák, szárak, levelek

Kávézacc, fűszerek, gyógynövények

Tojáshéj

Főtt ételmaradék

Pékáru

Szószok, öntetek

Húskészítmények

Csokoládék, müzlik

Tejtermékek

Konzervek, befőttek tartalma

Nem szabad a barna kukába dobni:

Csontot

Élelmiszerek csomagolását

Porzsákot, porszűrőt

Papír zsebkendőt, pelenkát

Cigarettacsikket

Szivacsot, tisztítókendőt

De miért is fontos a biohulladék szelektív gyűjtése? Ezt a kérdést Császár András, a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. logisztikai vezetője világította meg. Mint mondta: az összegyűjtött biohulladék továbbhasznosítása két módon történik. Egy részét az erre szakosodott üzemekben komposztálják, majd szerves trágyaként talajerő visszapotló anyagként hasznosul a mezőgazdasági területeken. A hulladék másik továbbhasznosítási módja a biogázüzemekben való felhasználás, ahol villamos enegriát és hőt állítanak elő. Érdekes adat, hogy a szemét 35 százaléka biológiailag lebomló hulladékból áll, amely újrahasznosításával annyi energia lenne nyerhető, mint amennyit a Paksi Atomerőmű egy év alatt termel. A biohulladék szelektív gyűjtése ugyanakkor azt a célt is szolgálja, hogy a hulladéklerakókba lehetőség szerint csak olyan anyagok kerüljenek, melyek már nem újrahasznosíthatók. A MOHU a biohulladék gyűjtés bevezetése mellett ezért indította el a PET-palackok és üvegek visszaváltási rendszerét is.

A társasházak a közös képviselőn keresztül vehetik igénybe az ingyenes szolgáltatást

Fotó: Szakony Attila

További társasházak is igénybe vehetik a szolgáltatást

- A háztartási hulladék szelektív gyűjtésével pénzt is spórolhatnak a háztartások, hiszen a biohulladék különválogatásával a kommunális hulladék mennyisége is csökken, így elég lehet a kisebb vagy kevesebb gyűjtőedény - mutatott rá Császár András, mint ahogy arra is: Nagykanizsán a zalaegerszegivel hasonló gyakorisággal kerülnek ürítésre az edények, a használattól függően kéthetente a szolgáltató az edények mosását is elvégzi.