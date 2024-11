Ez a Kárpát-medencében, sőt: egész Közép-Európában az egyetlen, viszonylag épségben fennmaradt remetetelep. Barátlakásoknak azokat a lakhelyül szolgáló helyiségeket nevezik, amelyeket hajdan az Óvár Oroszkőként ismert, 20-30 méteres, meredek bazalttufafalában alakítottak ki.

Az épen megmaradt barátlakások egyikében megemelt szentélyt és kőoltárt is találni, s egy sírhely maradványai is láthatók

Fotó: Halász Gábor

Barátlakások: megszentelt helyek

Mihályi Norbert Jeromos, a Tihanyi Bencés Apátság perjele kiemelte, a barátlakások mintegy ezer éve megszentelt helyként léteznek, ahol a 13. századig éltek szerzetesek. A mostani átadóünnepségen jelen volt Nacsa Lőrinc vallásturizmusért felelős miniszteri biztos, Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője, valamint Szabó Efrém ortodox szerzetespap is.

A barátlakásokat a sziklafalba vájták, bár van olyan elmélet is, amely szerint ezek természetes módon jöttek létre

Fotó: Halász Gábor

Történelmi múlt

A bencés közösség honlapján az is olvasható: I. András király feleségével, a kijevi Anasztáziával együtt keleti papok és szerzetesek is érkeztek Magyarországra. Egy csoportjukat az Óvár keleti oldalában, a bazalttufába vájt barlangokban telepítette le az alapító. E helyszínt nevezték Oroszkőnek és Petrának is. A barlangmonostor védőszentje Szent Miklós püspök volt, akit leginkább vízközeli településeken választottak patrónusként, így például Fertőszentmiklóson, Gyergyószentmiklóson és Liptószentmiklóson.

Az imádságos táblákat és a feszületet Mihályi Norbert Jeromos perjel áldotta meg

Fotó: Halász Gábor

Találkozóhely

A Tihanyi-félszigeten így nyugati – egészen pontosan: bencés – és keleti szerzetesek éltek együtt. A barátlakások találkozóhelynek számítottak Kelet és Nyugat között. A különleges monostor a 14. század közepén néptelenedett el.

A vélhetően kápolnának használt barlangba bizánci típusú falikereszt is került

Fotó: Halász Gábor

Csontvázak is előkerültek

Az üregek kutatásával sokan és sokszor foglalkoztak, 1984-ben például régészeti és geológiai feltárást végeztek, amelynek során több csontváz is előkerült. 1994-ben stabilizálták a sziklafalat és a még meglevő cellákat.

A látogatókat magyar és angol nyelvű imatáblák segítik és kalauzolják

Fotó: Halász Gábor

Kutatások

Négy évtizeddel ezelőtt, 1983-ban még hét mesterséges üreget sikerült Eszterhás Istvánnak azonosítania a Leánylakásokkal együtt, amelyek eredetileg szintén a remetetelephez tartozhattak. Azt nem tudni, hogy mennyi lehetett a számuk; Bél Mátyás (1737) körülbelül 10-ről ír, Dornyay Béla az 1942-es ásatáskor 9 cellát és 8 kisebb fülkét talált, ám ezek később megsemmisültek, sziklaomlások miatt. Napjainkban három épen maradt üreg ismert.