A Magyar Nemzet értesülése szerint az ügyészség indítványozta Révész Zsuzsa feltételezett gyilkosának a letartóztatását, másik cikkében a lap beszámolt arról is, hogy a 18 éves feltételezett elkövetőt már többször szállították pszichés zavarokkal kórházba. Mindezt Révész Zsuzsa egyik közeli barátnője nyilatkozta, akivel a Benedetto gyermekvédelmi szolgálatnál is együtt dolgoztak. „Gál Beatrix arról beszélt az ATV Híradójának, hogy Sz. Tamást több alkalommal is mentő vitte kórházba pszichés zavarok miatt, de tudomása szerint nem kapott megfelelő kezelést” – írja a Magyar Nemzet.

Révész Zsuzsa az áldozat, aki lányát védte a bántalmazástól. Forrás: RTL

Sz. Tamás a holland negyedosztályban futballozott, az érettségire készült barátnője oldalán rendezett életet élt. A 18 éves fiú és a 17 éves lány 10 hónapon át élt vad kamaszszerelemben, ami alatt többször is szakítottak, majd jöttek össze újból, olvasható az Index.hu oldalon. „Információink szerint a 18 éves Sz. Tamás nem azzal a szándékkal ment oda a házhoz, hogy megölje kedvese édesanyját, hanem magával akart végezni. Kérdés, hogy végül miért lett mégis az áldozata a hazaérkező Révész Zsuzsa, és miért végezte ki 35 szúrással.”

Alig pár hete írtunk az iskolán belüli, kiskamaszok, kamaszok közötti bántalmazásról, ám a témát sajnos nem csak aktualitása miatt kell folytatnunk. Mert fontos minden olyan erőfeszítés, ami egy ilyen tragédiát megelőzhet, illetve rávilágít olyan társadalmi problémákra, mint például a fiatalok egy részének az emberi és párkapcsolatokról való hiányos elképzelése.

Mit tudnak kamaszaink a normális párkapcsolatokról? Néha nagyon keveset...

- Saját praxisomban azt tapasztalom, hogy a fiataloknak több esetben rendkívül alacsony színvonalú a párkapcsolatok működéséről való ismerete. Ha egymásra találnak, akkor nem mindig tudják, hogy a kapcsolatot mivel töltsék meg, és a konfliktuskezelési technikák is gyakran fejletlenek – felelte érdeklődésünkre Pesti Tímea pszichológus. - Hiányolom az iskolai felvilágosítást, ez alatt a biológiai és pszichológiai vonatkozást egyaránt értem. Sokan panaszkodnak, hogy kezelhetetlenek a gyerekek, miközben hiányzik a tudás a pozitív, negatív érzelmekről, ritkán kerül előtérbe a konfliktusok kezelésének oktatása. Az agresszió egy alapvető emberi érzelem, a kérdés az, hogy azt milyen keretben, mederben tartjuk. Ezt megalapozni pedig már nem kamaszkorban kell, hanem a gyermek fejlődése során folyamatosan. Az érzelmek azonosítását kellene első lépésben megtanítani és aztán a negatív érzelmek, mint harag, düh, bánat, elkeseredettség stb. létezését legitimálni. A gyerek haragudhat, lehet elkeseredett, dühös, indulatos. Az a baj, amikor nem tanítjuk meg, hogy ezt a negatív indulatot milyen formában mutathatja meg, fejezheti ki elfogadott módon a társának.