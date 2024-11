A vízügyi honlap adatai szerint a hétvégén a siófoki vízmércénél a vízszint elérte a 101 cenitmétert is. A Balaton átlagos vízszintje hétfőn is 93 centiméter volt és köszönhetően az érkező téli csapadéknak és esőnek, péntektől kezdve fokozatosan emelkedett. Sokkal jobb a helyzet most a tónál, mint két évvel ezelőtt, akkor ugyanis mindössze 70 centimétert mértek.

