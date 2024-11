Megtartotta alakuló ülését a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) 2024-2029 közötti új közgyűlése. A Magyarország 25 megyei jogú városát és megyeszékhelyét tömörítő szövetség tisztújítást is tartott és megválasztotta a következő öt évre, a 2024-2029-es önkormányzati ciklusra a tisztségviselőit. A 25 polgármester (15 kormánypárti és 10 ellenzéki) konszenzusos és egyhangú döntése alapján a szövetség elnöke továbbra is Szita Károly (Kaposvár polgármestere – kormánypárti), míg társelnöke Nemény András (Szombathely polgármestere – ellenzéki) lett. Balaicz Zoltánt, Zalaegerszeg polgármesterét egyhangúlag, minden kormánypárti és ellenzéki polgármester támogatásával a Területfejlesztési Bizottság elnökévé választották. A bizottságnak a következő években kiemelt feladata lesz, hiszen ide tartozik az Európai Uniós és állami fejlesztési források, a városfejlesztés, a beruházási programok, valamint a most induló versenyképes járási projektek kérdésköre is, olvasható az erről szóló közleményben.