Elég a gyerekekre nézni a bizonyosságért: a babaúszás jó dolog

Fotó: Pezzetta Umberto

Minőségi idő a medencében

- Miben rejlik a babaúszás varázsa? Mitől időtálló?

- Mondhatom, hogy a három valódi mellett nekem a babaúszás a negyedik gyermekem. Az évek alatt rengeteget fejlődött, hála a sok begyűjtött tapasztalatnak. A jótékony hatásairól ma már rengeteg információ beszerezhető, én azonban inkább azt emelném ki, hogy a szülőkre milyen hatással van. Nagyon jó szabadidős program a családoknak, lehetőség, hogy minőségi időt töltsenek együtt, miközben a foglalkozások a szülővé válás folyamatát is segítik. Apró trükköket lehet ellesni, melyek aztán a hétköznapi nevelés során is alkalmazhatók. A tanfolyam végére a szülők határozottabbak, magabiztosabbak, következetesebbek lesznek. Nagyon boldog vagyok, hogy az apukák is szívesen jönnek, büszke vagyok mindegyikükre, aki a többiekkel együtt énekel, mondókázik. Az én olvasatomban a babaúszás célja - amellett, hogy megalapozza a gyerekek vízhez való viszonyát és a szülőkkel való kapcsolatát - hogy támogassa a picik mozgásfejlődését, hogy lehetőleg ne maradjanak ki állomások, mint például a kúszás és a mászás. Mindez nagyban befolyásolja a későbbi tabnulási képességeiket és az iskolai beválásukat. Általános iskolai tanítóként volt lehetőségem látni a gyakorlatban is az összefüggéseket a korai mozgásfejlődés esetleges hiányosságai és a tanulási nehézségek között. Fontos, hogy a szülők ne csak a problémákról tudjanak, de kapjanak fogódzókat a megoldásokhoz is.

Betlehem Dávid első karcsapásai

- És a babaúszástól egyenes út vezet a sportuszodába?

- Itt nem úszásoktatásról van szó, ennyi idős korban ez nem is lenne lehetséges. Mi a vizet, mint megnyugtató közeget használjuk, ebben játszunk, eszközöket használunk, apró gyakorlatokat hajtunk végre. Megtanulhatnak merülni is a babák, mely nem kötelező elem, de tagadhatatlan, hogy a külső szemlélő számára ez a foglalkozások leglátványosabb és legvonzóbb része. A későbbi úszástanuláshoz annyiban van köze a dolognak, hogy a picik megbarátkoznak a medencével, vízbiztonságot szereznek, a nagyobbacskák megtanulnak siklani és lebegni, s az uszodai környezet sem lesz idegen számukra. Szóval a babaúszás nem garantál fényes versenyzői karriert, de azért nem állom meg, hogy el ne mondjam: Betlehem Dávid is nálunk találkozott először a vízzel. Az viszont már rajta és a mellette állókon múlt, hogy a további hosszú utat is végigjárta az olimpiai bronzéremig.