A motoros társadalom tagjai nemcsak a balesetek során elhunyt társaik emlékére helyezhetnek el aprócska fémlapokat az emlékhelyen, a betegség következtében vagy egyéb ok miatt eltávozottak tiszteletére szintén megtehetik ezt a kegyeleti gesztust. Idén két új névtábla került fel az emlékhelyre, amelynél évente egy-egy alkalommal koszorúzással egybekötött tiszteletadásra is összegyűlnek a zalai motorosok, ezáltal is jelezve, hogy milyen összetartó közösséget alkotnak. Az idei megemlékezésre öt motoros szervezet közel félszáz tagja érkezett, közülük a kedvezőtlen időjárás ellenére többen is motorral.

A Zalai 76-os Motoros Egyesület elnökségi tagjai a megemlékezésen. Balról: Gróf István, Kósi Ferenc, Baráth Miklós elnök és Varga András. Fotó: Gyuricza Ferenc

A koszorúzást megelőzően a szervező egyesület nevében Kósi Ferenc mondott rövid beszédet, amely során úgy fogalmazott: „eltávozott barátaink csak akkor vannak jelen, ha emlékezünk rájuk”. Ezt követően arra is megkérte a jelenlévőket, hogy gyújtsanak gyertyát vagy mécsest a társaik tiszteletére, de ne csak ilyenkor, hanem lehetőség szerint minden alkalommal, ha Kistolmácson keresztül visz az útjuk.

Kósi Ferenc emellett köszönetet mondott a dél-zalai település önkormányzatának és lakóinak azért, mert gondját viselik a zalai motoros szervezetek összefogásával létrehozott emlékhelynek, egész év során tisztán tartják annak környezetét, gondoskodnak a virágosításáról.