Még valamikor a nyáron olvastam arról, hogy az elmúlt évek során dinamikusan emelkedett a regisztrált horgászok száma hazánkban, 2024-ben már több mint egymillióan töltik szabadidejüket a vízparton annak reményében, hogy előbb-utóbb hal is akad horgukra. Ezzel a biztosan az egyik legnagyobb magyarországi civil közösséggé váltak a pecások, még akkor is, ha szervezettségük szerteágazó, azaz egyénenként önállóan gazdálkodó külön kis egyesületek alá tartoznak. Nem véletlenül említettem a gazdálkodást, szerintem ugyanis a civil társadalom egyik legfontosabb ismérve, hogy annak tagjai hajlandóak áldozatot hozni a saját hobbijuk, kedvtelésük érdekében. Akár anyagi értelemben, akár kétkezi munkájuk által is.