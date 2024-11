Mint közölte, várhatóan jövő év elején szolgálja Keszthely helyi közösségi közlekedését a Volánbusz új, környezetkímélő, tisztán elektromos meghajtású Ikarus 120e típusú autóbusza. A Zöld Busz Program folytatásaként a fővárosi agglomeráció és hat megyeszékhely után most hat 25 ezer fő alatti kisváros, köztük Keszthely kap egy ilyen új autóbuszt, a HUMDA Magyar Mobiltás-fejlesztési Ügynökség Zrt. támogatásával.

Nagy Bálint

Forrás: ZH-Archívum

Környezetbarát autóbusz

A keszthelyi autóbusz kivált egy régi, dízelüzemű járművet, mintegy 14,7 tonna széndioxid-kibocsátástól mentesítve ezzel a település levegőjét. Alacsony padlós, kerekesszékes utas szállítására is alkalmas, fűtő-hűtőberendezéssel rendelkező jármű, amelyben utastájékoztató, kamera- és utasszámláló rendszer is működik majd. Egy töltéssel akár 300 km-t is meg tud tenni.

Élhetőbb város

A fejlesztés megvalósítása hozzájárul a tisztább levegőjű, élhetőbb város létrejöttéhez, a szolgáltatási színvonal javítása révén vonzóbbá teszi a közösségi közlekedést. Nagy Bálint azt írja: "az elmúlt 30 év legjelentősebb tarifareformját hajtottuk végre az idei év elején, de ahhoz, hogy a nemzeti mobilitás növekedni tudjon, a szolgáltatásfejlesztés mellett szükséges az infrastruktúra- és a járműállomány fejlesztése is. Az új elektromos autóbusz forgalomba állításával, Keszthely egy lépéssel előrébb lép a fenntartható jövő felé.