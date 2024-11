A Müller Péter vezette Sziámi andFriends az alternatív nap programjának lesz fellépője

A túlélésért küzd az AlteRába

A fesztiváligazgató szerint a fellépők többsége az AlteRábához régóta kötődő, a körmendi fesztiválon több alkalommal is koncertet adó, velük szoros baráti viszonyt ápoló előadó. Azért őket hívták, mert a fesztivál továbbra is a túléléséért küzd, hiszen a hazai pop-rockzenei piac továbbra is átalakulóban van, az említett előadók pedig ebben a helyzetben egyértelműen kiállnak az AlteRába törekvései mellett. Hegedüs László szerint ugyanakkor a megváltozott körülmények ellenére is van még helye a régi helyszínen, a megújult Rába Szabadidőcentrumban megrendezendő AlteRábának a fesztiválpalettán, ezt a jövő évi rendezvénnyel is szeretnék bizonyítani.