A szomszédos országban érvényes szabályok alapján téli útviszonyok esetén – például havazáskor – a téli gumin felül a meghajtó kerekekhez használatos, megfelelő méretű hólánccal is rendelkeznie kell a 3500 kilogrammot meg nem haladó össztömegű járműveknek. A rendelet mindezen túl arra is kiterjed, hogy a profilmélységnek a gumiabroncsok teljes felületén el kell érnie a 3 millimétert. Amennyiben téli felszerelés hiánya miatt közlekedési fennakadást okozunk, úgy további, 500 euróig terjedő bírságra is számíthatunk.

A szlovén rendőrség maximum 200 euró bírságot szabhat ki azon gépjárművezetőnek, aki hótól vagy jégtől megtisztítatlan autóval közlekedik. A közlekedésben részt vevő jármű ablakainak és visszapillantó tükreinek, illetve a teljes gépkocsinak tisztának és hómentesnek kell lennie, azaz ha csak félig letisztított autóval, például a gépjármű tetején vagy motorházának tetején felhalmozódott hóréteggel indulunk útnak, úgy büntethetővé válunk. 300 euró büntetés jár azoknak, akik nem tartják be a téli útviszonyokkal kapcsolatos közlekedési korlátozásokat. Kamionok esetében ez utóbbi büntetési tétel ezer eurót tesz ki.