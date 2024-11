A turizmus-vendéglátás szak külső partnerek – szállodák, középiskolák, egyesületek – együttműködésével indul, s ezek képviselői, vezetői aláírták az erről szóló megállapodást. Azt is bejelentették: az agroturizmus tanszék elindításával párhuzamosan megalakult a Nyugat-Balaton Turizmus-Vendéglátás Felsőoktatási Fejlesztési Tanács.

Fotó: Péter B. Árpád

Az agroturizmus a fókuszban

Prof. Gyuricza Csaba, a MATE rektora elmondta, ez az ország első agroturizmus tanszéke, a helyszínválasztást pedig indokolja, hogy a térségben négy borvidék találkozik, s kiemelt szerepe van a fürdő-, a horgász- és a lovasturizmusnak, az agroturisztikában pedig olyan lehetőségek vannak, amelyek még nincsenek kiaknázva.

A Balaton egyeteme

A tanszék indulásával párhuzamosan létrehozták a Nyugat-Balaton Turizmus-Vendéglátás Felsőoktatási Fejlesztési Tanácsot, s ennek révén szövetséget alakítottak ki az idegenforgalom, a vendéglátás és az agroturizmus képviselőivel. Prof. Gyuricza Csaba leszögezte: a MATE egyre inkább a Balaton egyetemeként definiálható.

Csökkenthető a szakemberhiány

Dr. Bujdosó Zoltán, a MATE Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet igazgatója azt mondta: az újrainduló képzéssel egyszerre kell megfelelni a középiskolások és a leendő munkahelyek, turisztikai szolgáltatók elvárásainak. Reményei szerint az itt végzettekkel csökkenthető a turizmusra országszerte jellemző szakemberhiány.

Az egyik legfontosabb desztináció

Nagy Bálint országgyűlési képviselő emlékeztetett: a Nyugat-Balaton, Keszthely, Hévíz, a Kis-Balaton és Zalakaros Magyarország egyik legfontosabb turisztikai desztinációja, a turizmus pedig a térség gazdaságának legmeghatározóbb ágazata, s ezt tovább erősíti az új oktatási kínálat.

Fotó: Péter B. Árpád

Új irányok

Rétvári Róbert, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke kifejtette: a Balaton és a sokszínű mezőgazdaság hatalmas lehetőségeket rejt, s ezeket vétek lenne nem kihasználni. Dr. Tóth Gergely, Keszthely polgármestere szerint a Festetics György által alapított Georgikon kezdetben is az új utakat kereste, s most ismét a változásokat kell követnie, mert a turizmusnak is új irányokra van szüksége.