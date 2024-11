Az adventi forgatagról Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója, Horváth Jácint polgármester és Tóth István, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatója beszélt.

Az adventi forgatag programjairól Kovácsné Mikola Mária, Horváth Jácint és Tóth István tartott tájékoztatót

Fotó: Szakony Attila

Adventi forgatag: tűzijáték nem lesz

Horváth Jácint először köszönetet mondott a szervezőknek, akik az elmúlt hetekben lázasan dolgoztak azon, hogy nagyszerű programokkal örvendeztessék meg a közönséget. Hozzátette: az előző évektől eltérően a díszkivilágítás ismét teljes pompájában lesz látható a városban. Szintén változás, hogy a vasárnapi gyertyagyújtások alkalmával most köztiszteletben álló nagykanizsaiak gyújtják meg a gyertyákat, ám mellettük ott lesznek a történelmi egyházak képviselői. Szilveszterkor a Zero Zenekar élő koncerttel szórakoztatja a közönséget, majd 2025 első óráiban Dj. Lada pörgeti a lemezeket. Tűzijátékra nem lesz szükség, hiszen a látogatók bizonyára sok pirotechnikai eszközzel is készülnek.

Szerda, szombat és vasárnap programok a téren

– Civil összefogás szép eredménye az adventi forgatag és a kirakodóvásár – mondta el Kovácsné Mikola Mária és Tóth István. – A vásár résztvevői minden nap 16 és 20 óra között várják a térre a látogatókat. Tematikus programokkal pedig szerdán, szombaton és vasárnap 17 órától készülünk. Aki eljön a térre, meglepetésekben is része lehet.

A tér közepén felállították a karácsonyfát, mely lakossági felajánlásként a Nagyrécse melletti Bacónak-hegyéről érkezett.