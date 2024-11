A Katasztrófavédelem 2023-ban több évfordulót is ünnepelt. 75 éves lett az intézményes tűzoltóképzés, illetve 85. születésnapját ünnepelhette a tűzoltózenekar. Ebből az alkalomból született meg a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának időszaki kiállítása, amit most tablótárlat formájában az ország több városában mutatkozik be.

Részlet a tűzoltózenekar és a tűzoltóképzés történetét bemutató vándorkiállításáról. Fotó: Pezzetta Umberto

A hivatalos megnyitón a társszervek képviselői, a vármegyei állomány tagjai és a Ganz-iskolás kadétok előtt ismertette a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának vándortárlatát dr. Berki Imre múzeumigazgató. A gondosan összeállított gyűjtemény egyrészt a 85 éves tűzoltózenekar megalakulását, a különböző korok, karnagyok éráját szemlélteti. A fotókon és a leírásokban látszik, hogy munkájuk mellett milyen fontos szerepet tölt be a zene.

A tablókiállítás másik részében a hivatásos tűzoltóképzés legfontosabb állomásait követhetjük nyomon. Az igazgató bátorított mindenkit arra, hogy okostelefonjával használja a tablón látható QR-kódokat, így még több ismeretet tárul fel a látogatók előtt, illetve a tűzoltózenekar által játszott művek is felcsendülnek. A tűzoltótörténeti kiállítás november 29-ig nézhető meg a Keresztury VMK-ban.