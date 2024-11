– Nagy öröm, hogy ebben a rohanó világban egy közösségi rendezvény ilyen sok érdeklődőt vonz – fogalmazott Molnár Gábor, a Kőrösi-iskola igazgatója. – A baráti beszélgetések közepette pedig egyfajta jótékonyságban is részt vesznek a megjelentek. A tanulóink az elmúlt években is megannyi élményhez jutottak a támogatásnak köszönhetően és ez bizonyára az idei tanévben is így lesz, erre garanciát kínál a Szülők-nevelők bálja.