Licitálni lehetett az alkotásokra

Fotó: Mészáros Annarózsa

Gazdag örökség a bor

Dr. Brazsil Dávid a Bormustrán elmondta, hogy az elmúlt négy évben minden EU tagállam, így Magyarország is, a világjárvány és a háború okozta gazdasági válság enyhítésére összpontosított. A járvány hatására a fogyasztók jelentős része elveszett, hiszen a kijárási tilalmak és a gazdasági zűrzavarként emelkedő energiaárak, valamint az inflációs környezet hatásai mind súlyosan érintették az ágazatot. A gazdasági nehézségekkel szemben az EU, bár próbálta a termelői szektort helyreállítani, nem vette figyelembe, hogy közben a mobilitási korlátozások, a fenntarthatóságra és digitalizációra való hivatkozás alatt olyan döntéseket hoztak, amelyek a borászat alapvető értékeit fenyegették.

Dr. Brazsil Dávid hangsúlyozta, hogy a bor nem csupán egy ital, hanem egy olyan kultúra és életérzés, amelyet védeni és ápolni kell

Fotó: Mészáros Annarózsa

Dr. Brazsil Dávid hangsúlyozta, hogy a bor nem csupán egy fogyasztási cikk, hanem egy transzcendens, identitásképző kulturális termék, amely szerves része az európai életérzésnek. A bor fogyasztása – ha mértéktartóan történik – nemcsak kulturális értéket képvisel, hanem pozitív élettani hatásokat is gyakorol a fogyasztóra. A mediterrán országok példája, ahol a bor mértékletes fogyasztása hozzájárul a magas élettartamhoz, segít abban, hogy a bor mint kulturális és egészséges termék szerepe ne kerülhessen háttérbe. A főtitkár az Európai Unió jelenlegi politikai irányvonalát kritikusan értékelte, mondván, hogy azok a döntések, amelyek megkérdőjelezik a bor kultúráját és a "francia paradoxon" alapú, borfogyasztásra épülő életmódot, nemcsak gazdaságilag, hanem társadalmilag is károsak. Dr. Brazsil Dávid aláhúzta, hogy a bor nem csupán egy ital, hanem egy olyan kultúra és életérzés, amelyet védeni és ápolni kell, hogy a jövő generációi is részesülhessenek az európai borászatok és borfogyasztás gazdag örökségéből.