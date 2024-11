Országos médiumok is felkapták a hírt, elsősorban az 1 milliárdos elnyert összeg és az 5 kilométeres hossz aránytalanságát hangsúlyozva, holott - mint az a projektnyitó tájékoztatón elhangzott - 594 millió forintért vállalta a kivitelező a munkát.

A beruházást ismertető hétfői sajtótájékoztató résztvevői Fotó: Pezzetta Umberto

Kerékpárút, de mennyiért?

A közösségi médiában az alábbiak mellett sok hasonló véleményt lehetett olvasni a beruházással összefüggésben:

"240 millió/km az nem sok egy picit?"

"Hát ez érdekes, mert a cikkben nem ez volt, vagyis nekem nem ez jött ki, ugyanis a közel 5 km és a közel 600 millió az nem annyi."

"Bak felé mikor lesz?"

Reflektáló komment: "Neeeem sok! Tudod, háborús infláció, Brüsszel, stb, stb... Ja, és 405 Ft/ 1 Euro."

Elemzőbb olvasó: " Emlékszünk arra, hogy minden idők legdrágább gyorsforgalmi útja épült (volna) az M76-os Zalaegerszeg - M7-es között? Most a tervek szerint a Zalaegerszeg - Teskánd közötti kerékpárút törekszik hasonló rekordra - a 4,1 km 1 milliárdot kóstál, azaz kilométerenként 240 millió, méterenként 240.000 Ft."

Látványterv a Zalaegerszeg és Teskánd közt készülő kerékpárútról

Fotó: Pezzetta Umberto

Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere is reagált a véleményekre és a sajtóhírekre:

"A mai napon sok álhír jelent meg a legolvasottabb online sajtótermékekben, miszerint "rekordáron építünk kerékpárutat" városunkban. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány tárgyilagos tényt megosztani:

- Hosszú, kétéves előkészítő munka előzte meg a mai projektindítót. Hivatalunk a Zala Vármegyei Önkormányzattal közösen bonyolítja le ezt a beruházást, melyet tervezési, engedélyeztetései és területszerzési feladatok előztek meg.

- A Kivitelezésre vonatkozó EU-s, NYÍLT közbeszerzési eljárást 2024. nyarán folytattuk le, melyre összesen NYOLC KIVITELEZŐ CÉG adott érvényes ajánlatot.

- Mivel néhány sajtótermék a nagyobb felhajtás érdekében már a kerékpárút hosszát is rövidítette, ezért közölném a főbb műszaki paramétereket: Összesen 4,2 km hosszúságban épül; a szélessége több helyen gyalogos + kerékpáros nyomtávokkal együtt értendő; a projekt részét képezi a közvilágítás kiépítése; valamennyi keresztező közmű kiváltása is megvalósul, épül 3 ÚJ KERÉKPÁROS HÍD, több áteresz; gyalogátkelőhelyek; valamint iparvágányon történő átvezetés is található a műtárgyak között!

A projekt szerződés szerinti befejezési határideje 2025. június.

- A projektre valóban összesen 1 milliárd forint 100%-os támogatást nyertünk el.

DE! A sikeres előkészítésnek, valamint a nyílt versenynek köszönhetően JELENTŐS ÖSSZEG MARADT MEG, így a fel nem használt forrásból újabb projekteket tudunk majd megvalósítani Zalaegerszegen! (...)

Ezúton is köszönöm minden érintett kollégánknak a magas szakmai színvonalon történt előkészítést, a most induló kivitelezéshez pedig sok erőt és kitartást kívánok a kerékpárútépítésben tapasztalt zalaegerszegi, itt adózó, zalaegerszegieket foglalkoztató vállalkozásnak" - fogalmazott Bali Zoltán.