A Szentatya magyarországi nagykövete látogatásának fő indoka azt volt, hogy a Veszprémi Főegyházmegye történelmi eseményre, Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására készül, amely 2025 áprilisában lesz. Ez alkalomból Michael Wallace Banach – mint arról beszámoltunk – szentmisét mutatott be Veszprémben s Keszthelyen, illetve részt vett a munkáslány életéről szóló könyv bemutatóján a Bakony fővárosában. Keszthelyen a Kiskastély óvoda meglátogatása is szerepelt a címzetes érsek programjában.

A főegyházmegyében tett látogatása során a keszthelyi Kiskastély óvoda korszerű épületével is megismerkedett Michael Wallace Banach, mellette balról dr. Udvardy György (Fotó: Halász Gábor)

Kiskastély óvoda: romos műemlékből korszerű intézmény

Keszthelyen, a szentmise után dr. Udvardy György érsek, a város valamennyi papja, illetve Gyuk Balázs György főigazgató és Kovács Erika óvodaigazgató társaságában az apostoli nuncius látogatást tett a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola Kiskastély óvodájában, amely szeptember 2-án nyitotta meg kapuit, s teltházzal működik. A 160 éves műemléképületben modern, a 21. századi igényeknek megfelelő óvodát alakított ki a főegyházmegye, ahol a nevelőmunka mellett nagy hangsúlyt fektetnek a lelkiségre is.

A Kiskastély óvoda minden igényt kielégít, képünkön balról Michael Wallace Banach és dr. Udvardy György

Az intézmény tervei

Az óvodai vizitáció után Michael Wallace Banach felkereste az iskolát is, amelyet dr. Udvardy György úgy jellemzett: családias hangulatú intézmény, ahol a létszámnak köszönhetően a tanulók ismerik és segítik egymást. A Ranolder-közösségnek számos terve van a jövőre nézve: a minőségi oktatás mellett elsődleges feladatának tekinti a gyerekek teljeskörű, biztos bázisának megteremtését.

A felújított épület most Keszthely egyik büszkesége

Multifunkcionális csarnok

A veszprémi főpásztor a keszthelyi katolikus iskola fejlesztési terveit is bemutatta az apostoli nunciusnak. Az infrastrukturális megújulás mellett azt is tervezik: hamarosan az egész várost szolgáló multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok, valamint uszoda és közösségi tér is épül.

Michael Wallace Banach (középen) megismerkedett a keszthelyi katolikus intézményekkel is, mellette (b) dr. Udvardy György és (j) Mezei András, a Kármel plébánosa

