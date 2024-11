Juranics István polgármester többek közt arról beszélt, hogy a mintegy 1,8 kilométer hosszban, zúzalékköves megoldással felújított út nemcsak annak a húsz helyi és környékbeli ingatlantulajdonosnak, valamint azok családtagjainak teszi könnyebbé a birtokok megközelítését, akik még mindig gazdálkodnak a Gurgó-hegyen, de turisztikai célokat is szolgál a fejlesztés. A Gurgó-hegyen található ugyanis a térség legmagasabb pontja, a 324 méteres tengerszint feletti magasságot objektum is jelzi. A mostani fejlesztéssel csak az út egy részének – a legrosszabb állapotban lévő szakaszának – felújítását tudták megoldani, így a program folytatását is tervezi az önkormányzat.

Cseresnyés Péter (balról) és Juranics István a felújított külterületi úton.

Fotó: Gyuricza Ferenc

- A mai példa is mutatja azt, hogy a kormányzat odafigyel a legkisebb településekre is, hiszen a valamivel több, mint 200 lakosú Oltárc még zalai mértékkel sem tartozik a nagyobb méretű falvak közé – folytatta Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. – Ennek ellenére az elmúlt években a belügyminisztérium által kiírt pályázatoknak és a Magyar Falu Programnak köszönhetően, valamint az európai uniós pénzekből meghirdetett operatív programok segítségével több mint százmillió forintot tudott az önkormányzat a település fejlesztésére fordítani. Ezek többségében olyan pályázatok voltak, amelyek ténylegesen az itt élő embereknek életét könnyíti meg, vagy a falu szebbé tételét segíti elő.

Cseresnyés Péter szintén megerősítette, hogy vannak további elképzeléseik Oltárc fejlesztésére, s ezen jövőbeni programok megvalósulásához komoly lehetőséget kínál az a járási fejlesztési program, aminek bevezetésére akár már a következő évben sor kerülhet, s amely révén további jelentős forrásokat tudnak a vidék Magyarországára fordítani.