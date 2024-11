Ott is inkább alacsony és közepes jövedelmű országok szegényebb rétegei körében fordul elő mind gyakrabban. Az elemzések mutatják, azokban az országokban gyér vagy egyáltalán nincs megelőző program, sem ingyenes szűrési akció. Nálunk erre nem lehet panasz, olvasóink tanúsíthatják, napok óta számolunk be a cukorbetegségre figyelmeztető eseményekről. Már csak az kell, hogy el is menjünk, meghallgassuk az orvost, a dietetikust, és megválogassuk a táplálékunkat. A szervezetünk számára hasznos étel lehet olcsó is, drága is, ahogy persze az egészségtelen is, a választás ettől is függ.