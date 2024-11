A város történelmi szívében, a birodalom legrégebbi építészeti emlékeinek völgyében, és a modern korig terjedő látványosságok sokasága között járunk. Ez a Colosseum, a Fórum Romanum, a Capitolium, a Palatinus-domb, valamint a II. Viktor Emánuel számára épített emlékmű térsége, a nap minden órájában óriási turista tömeggel. A zsibongás elképesztő.

A hatalmas aréna belülről

Fotó: Győrffy István

Az utak menti járdákon egymást érik a zenészek, akik erősítőjükkel bömböltetik nótáikat, sorra futnak be a turistacsoportokat rendületlenül szállító buszok, s a tömegből mindig akadnak valakik, akik a leglehetetlen helyeken készítenek szelfiket egymásról…

A Colosseum környékén szinte elviselhetetlen az építménybe bejutni szándékozók tömege, akik a várakozásuk idején, jobb híján körbejárják a hatalmas építményt. Mi is ezt tesszük, s lépten, nyomon elcsodálkozunk, az épület monumentalitásán. Maga a szó is, hogy Colosseum önmagában egyet jelent Rómával! A romjaiban is monumentális Colosseum, az I. században 72-80 között épült, Néró korábbi mesterséges tavának helyén. Nevét is Néró óriási szobráról, a Colossus-ról kapta. A lenyűgöző méretű szórakoztató központot eredetileg Amphiteatrum Flaviumnak hívták, melynek építésén közel 60.000 rabszolga dolgozott és mintegy 100 ezer tonna márványt használtak fel hozzá – olvashatjuk az építési összefoglalóban. A monumentális építménynek négy szintje van, az épület 48 méter magas, s mintegy 24 ezer négyzetméter alapterületű.

Nézők serege mindenütt

Fotó: Győrffy István

A római császárok korában gladiátorküzdelmeket, állatviadalokat láthatott itt az a 60 ezer néző, aki bejutott az amfiteátrumba, amit a középkorban erődítményként, később pedig kőbányaként használtak, innét hordták az értékes követ a későbbi építkezésekhez. Az utolsó gladiátor küzdelmeket 435-ben tartották, - tudjuk meg a Colosseum történetét felsoroló adatokból. A becslések szerint több tízezer ember és állat veszítette itt életét azalatt a pár száz év alatt, amíg ilyen céllal látogatták az épületet, amely Vespasianus császár korában épült, a Forum Romanum délkeleti részében. A Forum Romanum keleti része a köznépé volt, így az elhelyezéséből kiindulva a köznép szórakoztatására létrehozott létesítményt képviselt az “aréna”, amely 80-ban készült el. A legendás megnyitón Titus, Vespasianus utóda köszöntötte Róma polgárait, mert a létesítmény megálmodója ezt már nem érhette meg. Az impozáns megnyitón, a feljegyzések szerint mintegy 5000 vadállatot vonultattak fel.