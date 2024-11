Erről Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház igazgatója számolt be szerdán sajtótájékoztató keretében. Elmondta: a három napos jubileumi programsorozat pénteken 17 órakor egy pódiumbeszélgetéssel kezdődik, mely során a legismertebb zalai faszobrászok egyike, Boa Endre életéről, alkotásairól, karrierjéről, művészetéről. Ennek a rendezvénynek – amely során a népi iparművész Boa Endre beszélgetőtársa Cseresnyésné Tóth Ibolya lesz – a városi könyvtár ad helyet.

Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Fotó: Gyuricza Ferenc

A szombati program már sokkal inkább kapcsolódik az évfordulóhoz. Ugyancsak 17 órakor, a művelődési ház kiállítótermében 75 éves a Fáklya címmel nyílik dokumentumtárlat. Köszöntőt Vida László polgármester mond, a kiállítást Dömők József mutatja be, műsort a Mákvirág citerazenekar ad. Vasárnap 17 órakor pedig a Tigris Lili című kétfelvonásos krími-komédiát mutatják be a színházteremben.

Dömők József elmondta: 1949-ben a település XX. századi történetének egyik legjelentősebb eseménye zajlott le a közművelődés és kultúra helyi intézményének megalapításával. A Fáklya Művelődési Ház az egyik legpatinásabb letenyei épületben, a Szapáry-Andrássy grófi kastélyban kapott helyet, amelynek emeleti helyiségeit egybenyitva előadások tartására is alkalmas termeket alakítottak ki. Később ide költözött a mozi is, illetve 1950-ben megindult a könyvtár szervezése. Utóbbi ugyan már új épületben található, de a művelődési ház továbbra is a kastélyépületben szolgálja a város és környéke lakosságát. Első igazgatója Szekeres Ferenc volt, őt 1957-ben Tóth Oszkár váltotta, aki egészen 1991-ig irányította az intézményt. Tóth Oszkárt Dömők József váltotta az igazgatói székben.