Az újévi parancsolatok egyike a sófár megszólaltatása. Ez az egyszerű kosszarvból készült ősi hangszer hangja a hit szerint alkalmas arra, hogy az ember rendezze gondolatait, sorra vegye az elmúlt év hibáit, és javítson rajtuk az új esztendőben. A ros hásána ideje az adakozást és a jótékonykodást is előírja a zsidó hit követőinek. Különböző szimbolikus ételek elfogyasztása jelképezi, milyen évet is kívánnak maguk és az emberiség számára, fogyasztanak mézbe mártott almát, hogy édes évük legyen, gránátalmát, melynek rengeteg magja szimbolizálja az érdemeket, sárgarépát, melynek héber neve az ítélet szóra asszociál.

A zalaegerszegi zsidó hitközség tagjai szerdán délután tartották meg a ros hásáná ünnepét, Virágh Judit, a hitközség elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök újévköszöntő levelét.

Zalaegerszeg nevében Gecse Péter alpolgármester tolmácsolta a város üdvözletét, majd Rosenfeld Dániel Imre főkántor vezette az ünnepi szertartást. A zsidó újév ünnepén a társfelekezetek lelkipásztorai is is részt vettek. A vendégek ajándékot is kaptak.

Ros hásáná étkei: