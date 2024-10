– A programsorozat ötlete még a Covid alatt fogalmazódott meg bennünk, mivel abban az időszakban nem tudtuk a koncertjeinkre behívni a közönségünket – mondta Baráth Adrien, a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI igazgatója. – Kitelepültünk az utcákra, a terekre, sőt meglepő helyszínekre, például játszóterekre is. Bár a vírus szerencsére lecsengett, a programsorozat maradt és azóta is sikeres. Az idén szerettük volna megszólítani az amatőr nagykanizsai zenészeket, kórusokat, és felvettük a kapcsolatot a város kulturális intézményeivel is.

A nagykanizsai postahivatal előtt, az Ady sétálóutcán például a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Központ falai között működő Kodály Zoltán Énekkar szórakoztatta a gyalogosokat, akik közül sokan lassítottak is lépteiken, ahogy meghallották az ismerős népdalcsokrokat. Püspökiné Jámbor Zsuzsanna, az énekkar szakmai vezetője elmondta: örömmel csatlakoztak a kivételes felkéréshez, s dunántúli, illetve alföldi dallamokkal lepték meg az alkalmi közönséget. Szerinte több ilyen villámcsődületszerű rendezvényre lenne szükség ahhoz, hogy az értéket képviselő kultúra minél több emberhez eljuthasson.