A zászlók történetéről, származásáról Gelencsér Gáborral beszélgettünk a művelődési házban. Elmondta: öt kontinens 50 zászlója került a paravánokra, sőt néhány a teret is megtöri. Mindenhonnan öt olyan zászlót is választottak, melyeken különféle motívumok jelennek meg. Ezen kívül több olyan nemzeti lobogót is felraktak, amik több színből állnak össze, mint például a magyar trikolór.

Zászlók és relikviák között Gelencsér Gábor és Kaszás Erika, a Medgyaszay Ház igazgatója

Fotó: Szakony Attila

Zászlók a térben

– Hong-Kong, Vatikán és Észak-Írország zászlói pedig eredeti méretükben láthatók – folytatta a gyűjtő. – Szokásunkhoz hűen egy mini galériát is berendeztünk olyan bélyegblokkokból, bankjegyekből és képeslapokból, amiknek központi témája a zászló. Néhány érdekesség: például Alfred Bernhard Nobel svéd vegyésznek és feltalálónak volt villája az olasz városban San Remo-ban. Az olaszok bélyegblokkal is megemlékeztek a tudósról, sok-sok olasz zászlóval színesítve. Egy másik bélyeg összeállításban a 20. század eseményeit vették csokorba, s ennek egyik fő eseménye az volt, amikor 1911. december 14-én, tíz hónappal antarktiszi partraszállása után Roald Amundsen norvég felfedező elérte a Déli-sarkot. Jól látható, ahogy a norvég zászlóval megjelöli a helyet.