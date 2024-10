A sztorival mi is számtalan cikkben foglalkoztunk már, legutóbb Balázs Eszter, a zalaszentgróti Szimat Állatvédő Egyesület elnöke mesélt a mentés során átéltekről, ami még a sokat látott állatvédőket is megviselte. S megismerkedhettek Oszkár történetével is.

A zalakoppányi horrortanya felszámolásában és a rettenetes körülmények között élő kutyák kimentésében tizenhárom szervezet segített. A mentésben részt vett a szombathelyi Fekete István Állatvédő Egyesület is, amely öt kutyát fogadott be, írja a vaol.hu.

Ő Oszkár. Egyelőre a zalaszentgróti Szimat vendégszeretetét élvezi, de hamarosan gazdikereső lesz

Fotó: Pezzetta Umberto

Van, amelyik egyáltalán nem nyit az emberek felé

A szombathelyi egyesület tájékoztatása szerint az ötből ketten már járnak sétálni, sőt gazdijelöltekkel is ismerkednek, esélyesek a gazdisodásra. Kettő ebet múlt csütörtökön ivartalanítottak, ők még rehabilitációra szorulnak, ahogy az az egy kutya is, amelyik egyáltalán nem nyit az emberek felé. Az ebek fizikálisan már jól vannak. Soványak voltak, bolhásak, de ezt jó minőségű eledellel és parazitamentesítéssel gyorsan lehetett orvosolni, rehabilitációra inkább mentális és lelki szempontból van szükségük.

- Nem agresszívek, csak ismeretlen az egész világ számukra. Mivel bent éltek a házban, minden ingertől elzárva, minden új dolog félelmetes nekik, az ember is, a zajok is, a fű is. Ezt kell megtanulniuk, hogy van élet a bezártság után is – tudta meg a vaol.hu egyik gondozójuktól, aki azt is elárulta, az öt kutyus nagy valószínűséggel egymás testvére vagy féltestvére, belső szaporulat lehet. Kistestűek, az uszkárok és a bichonok jegyeit hordozzák.

Frida bajai kutya lett. Kedves, barátságos, de hangosan követeli a figyelmet, simit. Nem múltak el benne sem nyomtalanul a zalakoppányi horrortanya körülményei

Fotó: Facebook/Jeromos Egyesület

Két lábon járva diktálja a tempót

Rendszeresen beszámol a zalakoppányi kutyusok sorsának alakulásáról a bajai Jeromos Egyesület is. A kb. ötéves Viktorral és a 6-7 éves Momóval már megismerkedtünk, Momo egyébként azóta ideiglenes befogadókhoz költözött. "Ők vigyáznak rá, amíg lezárul az eljárás a gazda ellen. Aztán ott marad örökre", derül ki az egyik posztjukból. Legutóbbi cuki videójukban pedig Fridát mutatják meg, aki két lábon járva diktálja a tempót sétáltatójának. "Frida 9 éves lehet, szépen hízott, oltásait, chipjét megkapta. Igényli az ember társaságát, ha egyedül van ugat, ha meg veled, akkor is. A zalakoppányi trióból ő volt a legrosszabb állapotban testileg, lelkileg is. Szerencsére szépen alakul!" - írják Facebook-oldalukon. S íme a videó a két lábon járó ebről: