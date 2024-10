A Zalakarosi Fürdő vezetése továbbra is azt a párhuzamosságot tartja szem előtt, hogy az attrakciók bővítése mellett, költséghatékony maradjon a hatalmas komplexum üzemeltetése. Ennek jelei a múlt év elején megmutatkoztak, amikor a fürdő áttért az épületek meleg vízzel történő fűtésére, illetőleg a nyár folyamán több új attrakcióval is készültek a strand vendégeinek fogadására.

A budapesti Országházban adták át Érték és Minőség Nagydíj pályázat kitüntetéseit. A Zalakarosi Fürdő a tavalyi évet követően az idén ismét átvehette a nagydíjat, a nyertes pályázat az Energetikai innováció zalakarosi gyógyvízzel nevet viseli.

Fotó: ZH Archívum

Napelemes rendszert tervez a Zalakarosi Fürdő

- Ezt a párhuzamosságot szeretnénk folytatni, melynek keretében arra készülünk, hogy komoly napelemes-rendszert telepítünk az fürdő, illetve a hozzá tartozó parkolók területére, mellyel a becslések szerint közel 16 százalékos energiamegtakarítást tudunk elérni - vázolta az elképzeléseket Végh Andror, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója, aki hozzátette: a jövő nyáron új attrakciókat, látványosságokat is kipróbálhatnak majd a vendégek, ám ezeket egyelőre szeretné titokban tartani. - Mindezek mellett nem mondtunk le annak a négycsillagos kempingnek a kialakításáról, melynek tervei már rendelkezésre állnak, jóllehet a beruházás költségeinek előteremtése hosszabb időt vesz igénybe.

A nagy kánikula sem feltétlenül jó

A vezérigazgató a nyári időszakot értékelve elmondta: egy épített, meleg vizes fürdő számára nem feltétlen jelentett előnyt, hogy a nyári időszakban szélsőségesen nagy kánikula volt, hiszen a kikapcsolódni, fürdőzni vágyók inkább részesítették előnyben a természetes vizeket, ám ezt a látogatószám csökkenést sikerült ellensúlyozni a szállodai vendégekkel.

Egyre többen érkeznek a környező országokból

- Annak is örülünk, hogy kezd beérni a Horvátországban és Szlovéniában indított kampányunk, már a nyár folyamán sokan érkeztek a határ menti horvát és szlovén településekről, jóllehet ezek a vendégek egyelőre csak egy-egy napot töltöttek Zalakaroson, de reményeink szerint hamarosan a szállodai vendégek között is üdvözölhetjük őket - folytatta Végh Andor, aki hozzátette: Zalakaros tekintetében mér régóta nem az osztrák és a német piac a mérvadó, az elsődleges "küldő országok" között Csehország a legnagyobb, de Szlovákia is erőteljes.