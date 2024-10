A 2014-ban, azaz 10 éve alapított Soós-kutatóközpont évről évre megszervezi a szakterület kutatóinak és az ipar eme szegmense szereplőinek szakmai találkozóját, ahol a legújabb kutatási eredmények mellett a gyakorlatban is alkalmazható módszerekről számolnak be. A csütörtöki és pénteki napon számos érdekes, a jövőt is befolyásoló előadást hallhattak az érdeklődők, például a tisztított szennyvíz mezőgazdasági hasznosításáról vagy éppen a mikroműanyagok felszíni vizekből történő eltávolításáról.

A vízkezelési konferencián a legújabb tudományos kutatások eredményeiről is beszámoltak

Fotó: Szakony Attila

Vízkezelés - tudás és gyakorlat

A szakmai konferenciát prof. dr. Birkner Zoltán, a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg, aki rávilágított, hogy minden kutatást, tudományos munkát érdemes a társadalmi hasznosság oldaláról megvizsgálni, hiszen a végső cél mégiscsak az, hogy jobbá változtassuk a világot.

Gerencsérné dr. Berta Renáta, a Pannon Egyetem Nagykanizsa - Körforgásos Gazdasági Egyetemi Központ főigazgatója, aki a közel 8 milliárd forintból épülő víztudományi és vízbiztonsági nemzeti labor szakmai vezetője is, azt hangsúlyozta: a legfontosabb cél összegyűjteni és rendszerezni mindazt a tudást, ami a vízkezeléssel kapcsolatos. Mindez ugyanis az ipar és a társadalom számára is hatalmas előnyöket jelent, hogy mást ne említsünk: ma már a szennyvizet is ivóvíz minőségűre lehet tisztítani.

Körforgásos gazdaság

A konferencián az is elhangzott, hogy még sok a tennivaló a körforgásos gazdaság népszerűsítése terén, de az szinte biztosra vehető, hogy az ipari szereplőknek el kell felejtenie a lineáris gazdasági modellt. Az egyetem és a kutatóközpont ehhez a tudáshoz szeretné hozzásegíteni a vállalatokat.

A Szebenyi Mária Kémia Emlékverseny díjazottjai. Kozma Szemere, Betlehem Simon Rebeka, Perger Mátyás, Szabó Gréta, Horváth András. Balról Gerencsérné dr. Berta Renáta főigazgató, jobbról Galambos Ildikó, a Soós-kutatóközpont vezetője

Fotó: Szakony Attila

A konferencia keretében került sor a Szebenyi Mária Kémia Emlékverseny és az Ifjú Kutatói Díjak átadására is. Az idei győztes Kozma Szemere, Betlehem Simon Rebeka, Perger Mátyás, Szabó Gréta, Horváth András lett.