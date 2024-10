Vilkó zenekarai

Takács-Koltay Vilmos Zalaegerszegen kezdte zenészi karrierjét, első országos ismertséget is szerzett zenekara a Reactor volt. Ezt követően a Guns ’N Roses dalokat játszó tribute formáció, a Hollywood Rose tagja lett, majd innen igazolt át a Kartelbe. Közben beugró zenészként játszott a Junkies-ben is, amelynek énekesével, Szekeres Andrással azóta is baráti kapcsolatot ápol, közös akusztikus formációjuk is van. Vilkó emellett Lugosi Dániellel egy Nirvana tribute formációt is visz, illetve éveken keresztül adott úgynevezett „egyszálgitáros” esteket is. A Kartel mellett van egy másik közös projektje is Ganxsta Zolee-val, a Dos Diavolos nevű formációt a Covid-járvány idején hozták létre.