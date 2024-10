A felvételen jól látható: az egyik autós az utolsó pillanatban vette észre az előtte hirtelen megjelenő világítás nélkül közlekedő biciklist és félre kellett rántania a kormányt, hogy el ne üsse. Hiába dudált a kerékpárosra a felvételt készítő autó vezetője, a biciklis ezzel nem törődött, csak tekert tovább. Ráadásul ezen a szakaszon jól látható, kiépített és kivilágított kerékpárút található, így aztán végképp érthetetlen, hogy a biciklis miért nem a kerékpárutat választotta.

A Teleki utca ráadásul az egyik legforgalmasabb szakasza a városnak, korábban több halálos közlekedési baleset is történt itt. Az önkormányzat éppen ezért alakított ki az idei évben úgynevezett okoszebrát, illetőleg a gyalogátkelőhelyek megvilágítását is kiépítette. Azóta a rendőrség adatai szerint nem történt baleset a Teleki úton, de azzal, hogy a felelőtlen kerékpáros a kétsávos úton tekert, könnyen változtathatott volna a statisztikán. Az eset kapcsán az sem elhanyagolható, hogy egy esetleges gázolás miatt valószínűleg a sofőrt is elővennék, hiszen a KRESZ azt mondja: a látási viszonyoknak megfelelően kell vezetni.