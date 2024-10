Ezzel együtt új forgalmi rend lépett életbe a parkolóban, amelyet egyirányúsítottak, de ennél is jobb döntés volt forgalomtól elzárttá nyilvánítani az áruház oldalában lévő dohánybolt előtti területet. Nem egyszer, nem kétszer fordult elő, hogy a dohánybolt némelyik vásárlója ahelyett, hogy beállt volna egy parkolóhelyre és pár lépést sétált volna a cigiért, a bolt ajtajában parkolt le, alig lehetett kikerülni, sőt ha szembe is jött autó, végképp eluralkodott a káosz, ment fel a vérnyomás. Ezt most már nem teheti meg senki, a felfestett csíkok mellett oszlopok elhelyezésével fizikai akadályt is gördítettek a minden más közlekedőt semmibe vevő autósok elé.