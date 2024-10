A balesetben összesen 18 személy sérült, a rendőrség tájékoztatója szerint öten súlyosan. A súlyos sérültek között van a baleset okozója, a személygépkocsi fiatal, mindössze húsz éves vezetője is, akit tudomásunk szerint jelenleg a szombathelyi Markusovszky kórházban ápolnak. A történtekről olvasóink is véleményt alkottak, a zaol.hu Facebook-oldalán megjelent kommenteket látva egyértelműen kijelenthetjük: az ilyen és ehhez hasonló közlekedési kihágások elkövetőivel szemben a legsúlyosabb büntetések kiszabását látnák indokoltnak.

A legsúlyosabb büntetést a baleset okozójának

„Remélem soha többet nem kap jogosítványt!” – írja Vörös Tibor, hozzátéve: ő még biciklire sem engedné ülni a személyautót vezető fiatalembert. Németh Imelda szintén a vezetői engedély örökre szóló elvételét javasolja, felelőtlennek nevezve a balesetet okozó férfit. Találkoztunk olyan hozzászólással is, amely még a letöltendő börtönbüntetés kiszabására is indokoltnak tartaná. Rózsa László amellett, hogy a vétkes sofőr jogosítványának szintén örök időkre szóló betiltását követeli, arra is javaslatot tesz, hogy fizettessék meg vele a mentés összes felmerülő költségét, beleértve a sérültek kártalanítását is. Ez utóbbi kapcsán Balázs Zoltán viszont arra mutat rá, hogy az autóbusz utasai is felelősek lehetnek a sérüléseik miatt, ugyanis nem használták a biztonsági öveket. Olvasónk véleménye szerint a sérültek emiatt valószínűleg elveszítenénk egy esetleges kártalanítási pert.

Megszólaltak a balesetben érintettek is

A hozzászólók közt akadtak olyanok is, akik részesei voltak a balesetnek, vagy közeli hozzátartozóik ültek az autóbuszon. Utóbbiak közé tartozik Mágel Fruzsina, akinek az édesanyja ült a balesetben érintett buszon. Ő is megsérült, Szombathelyen látták el. „Le a kalappal a sofőr bácsi előtt” – írja a hölgy, hozzátéve, hogy nagy ölelést küld neki, mert szerinte ennél jobban nem lehetett volna kijönni abból a helyzetből. Reidinger Anita szintén azt írta, hogy hálával tartoznak a sofőrnek, és úgy gondolja, az életüket köszönhetik neki.