- Illetékességi területünk közútjain az év bármely időszakában nagy az esély a vaddal való találkozásra, de különösen a párzási időszakokban. A vadveszélyt jelző táblák nem riasztják el vadat, azt a járművezetőnek kell komolyan venni, és óvatosabban vezetni. Sőt, arra is kell számítania, hogy az őz vagy a szarvas nem egyedül, hanem csoportosan lép ki az úttestre – mondta dr. Éder Tamás, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának megbízott vezetője, aki a fenti adatokat is megosztotta velünk. - A vadgázolás, vaddal való ütközés közúti balesetnek számít, ezért minden esetben értesíteni kell a rendőrséget. A vadat nem szabad elvinni a helyszínről, mivel az lopásnak minősül, illetve a helyszínt sem szabad elhagyni. A kiérkező rendőrök értesítik az érintett vadásztársaságot. Elvégzik a helyszínelést, fényképfelvételekkel is rögzítik például a féknyomokat, a járműben keletkezett károkat, valamint fényképet készítenek a sérült vagy elpusztult állatról, amelynek elszállítása a vadásztársaság dolga.

Fotó: Antal Lívia

A vadgázolás esetén mindenki a saját kárát viseli, ha egyik fél sem hibázott

Ha a helyszínelés során nem állapítható meg egyik fél felelőssége sem, tehát a sofőr szabályosan közlekedett, betartotta a megengedett sebességet, illetve a vad nem a kellően biztosított vadászati tevékenység miatt szaladt ki az úttestre, a rendőrségnek további dolga nincs. A vadászati törvény erről úgy rendelkezik, hogy ilyenkor az autó tulajdonosa a gépjárműben keletkezett kárt, a vadásztársaság pedig az elpusztult vad miatti kárt viseli. A vadbaleseteknél felmerülhet a közútkezelő felelőssége, amennyiben autópályán vagy autóúton történt a vadgázolás. Mivel az autópálya elzárt terület, neki kell biztosítani azt, hogy vad ne tévedhessen az útra, mert azt elkerítették.

A vad bármikor kifuthat az úttestre, ezért a legóvatosabb vezetés mellett is előfordulhatnak a balesetek. Próbálkozhatunk a gépkocsira szerelhető vadriasztókkal, de a legcélszerűbb a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításon belül kiegészítő biztosítást kötni a vadgázolásra, mert kártérítésre egyébiránt kicsi az esély – hívta fel a figyelmet dr. Éder Tamás.