A vadgázolás két veszélyes üzem találkozását jelenti, mert az autóvezetés és a vadászat is fokozott veszéllyel járó tevékenységnek számít. Egy ilyen találkozás természetszerűleg akkor következik be, amikor a vad kilép az úttestre, elüti az autó, vagy nekimegy a járműnek, és így közúti baleset történik. A vadgazdálkodási törvény tavaly júliusi módosítása is megerősíti azt, hogy a vaddal való ütközésért automatikusan sem az autós, sem a vadgazdálkodó nem felelős. A jogszabály ezen pontjában azt is figyelembe veszik, hogy a vad életmódjából, táplálkozási és szaporodási viselkedéséből adódóan bármikor, bármerről kiugorhat az úttestre. Tehát ilyenkor mindenki a saját kárát viseli. Persze csak akkor, ha a történtekért egyik fél felelőssége sem állapítható meg, mondta el Győrvári Attila.

A Vadgazdálkodási Adattár legfrissebb elérhető statisztikái szerint 2022-ben több mint 7400 nagyvad pusztult el gépjárművel való ütközés során hazánkban

Fotó: Billy F Blume Jr / Forrás: Illusztráció/Shutterstock

A vaddal való ütközés elkerülése érdekében körültekintően válasszuk meg a sebességet

Kivétel jelent, ha bizonyítani lehet, hogy valamelyik fél hibázott. Ilyen például a megengedett sebesség túllépése, a nem az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelő vezetés. A lakott területen kívüli főútvonalon a 90-es megengedett legnagyobb sebesség nem azt jelenti, hogy annyival is kell menni bármely időjárási körülmény mellett. Tehát ezekben az esetekben a gépjárművezetőt terheli a felelősség a baleset miatt. A vadászatra jogosultat is illeti felelősség, ha számára felróható cselekedetek vagy körülmények miatt futott ki a vad a közútra. A törvény megfogalmazása szerint ilyen egy rosszul megszervezett társas terelővadászat, amelynek következtében a vadat kiterelik a közútra, illetve a vadgazdálkodási berendezések (etetők, itatók) létesítése a közút közelében, amelyek így odavonzzák a vadat.

Győrvári Attila szerint ennek kicsi a valószínűsége, hiszen a társas terelővadászatokat, hogy hol, mikor történik, valamennyi szakhatóságnak előre be kell jelenteni. A vadászatra jogosultak a közösségi média oldalakon is jelzik, illetve az érintett önkormányzatokat is értesítik a terelővadászatról. Ilyenkor a helyi polgárőrök gyakran segítik a vadászokat, kivonulnak az érintett útvonalakra, ahol lassításra kérik az autóvezetőket.