Buszbaleset: könnyen lehet, hogy életeket mentett a buszsofőr

Valószínűleg súlyos sérülésektől mentette meg utasait annak az autóbusznak a sofőrje, amely a 76-os főúton karambolozott egy szemből érkező, szabálytalan előzésbe kezdő személygépkocsival szombat este. A buszbaleset során a járművezető az ütközést követően a kerekein gurulva vitte le az autóbuszt az út menti rézsűn, és csak annak az alján dőlt oldalára. A fenti megállapítást Horváth Csaba műszaki mentési szakértő tette. Mint mondta: az autóbuszokkal történő balesetek során a leggyakrabban akkor fordulhatnak elő súlyos, akár halált is okozó személyi sérülések, ha a jármű a tetejére borul, vagy az oldalára borulva csúszik. Horváth Csaba hozzáteszi, a 76-os főúton történt balesetnél a szerencse mellett a buszsofőr tapasztalata, előrelátása is hozzájárult ahhoz, hogy nem történt tragédia. Egy ilyen erejű becsapódásnál, mint amilyen a szombati volt, még egy autóbusz, de akár kamion kormányszerkezete, annak segédberendezései és futóműve is sérülhetnek, ezáltal a jármű irányíthatatlanná válhat. Bár a vizsgálati adatoknak nincs birtokában, de a szakértő úgy véli, hogy az autóbusz az ütközés pillanatában már nagyon lassú tempóban közlekedett.