Elkészült Szenterzsébethegy új közösségi tere

Eddig huzatos volt, most már oldalról mobilsátor védi Szenterzsébethegy az Öreghegy és az Újhegy találkozásánál álló közösségi terét, amit kiszolgáló helyiségekből álló épületrésszel bővítettek. A Zalaegerszeg önkormányzata finanszírozásában megvalósult beruházást szüreti rendezvény keretében adtak át szombaton. Korábban itt egy tetővel ellátott lábas pajta állt, ahol nem volt se mosdó, se konyha. Évente egyszer tudták csak igénybe venni a szüreti felvonulás alkalmával, idézte fel Domján István, a településrész önkormányzati képviselője. A beruházás finanszírozásának részleteiről elmondta, hogy a 40 százalékban önkormányzati tulajdonban álló öreghegyi egykori iskolát eladták. Az ebből befolyt összeg is segítette az összesen több mint 38 millió forintba kerülő építkezés finanszírozását, amelynek nagy részét a város állta. Így épült fel az az épületblokk, amelynek révén már egész évben lehet itt rendezvényt tartani.

Ötvenöt éves a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum

A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum (MOGIM) alapításának 55 éves jubileumát ünnepelte, s egyúttal dr. Böckh Hugó geológus születésének 150. évfordulója előtt tisztelgett meghívott vendégei és a szépszámú érdeklődők körében pénteken a szabadtéri gyűjtemény kollektívája. A megjelenteket Eichinger Attila igazgató köszöntötte, örömmel újságolva, hogy idén a MOGIM nyerte el az Év bányászati-kohászati kiállítóhelye szakmai címet. Böckh Hugó geológus, "a hazai kőolajföldtan legnagyobb, világszerte elismert személyisége, a magyar kőolaj- és földgázkutatás atyja, számos magyarországi szénhidrogén mező felfedezője" életéről és munkásságáról dr. Cseh Valentin, a múzeum munkatársa tartott előadást, kiemelve: hogy az 1911-es kőolaj monopólium törvényt követően ő rakta le a magyar kőolajkutatás és bányászat alapjait.

Megújult a tornaterem a Mező-gimnáziumban

Idén ünnepli 60 éves évfordulóját Nagykanizsán a Dr. Mező Ferenc Gimnázium. Az idei tanév kezdetére megújult a tornaterem, a megnyitó napján kosárlabda emléktornán csaptak össze a kanizsai középiskolák kosarasai. A megnyitó ünnepségen Kötőné Fazekas Judit igazgató elmondta, hogy a tornaterem padlóján kívül a világítás is felújításra, modernizálásra került, ezzel egyrészt a gyermekek biztonságos környezetben sportolhatnak a testnevelésórákon, a fenntarthatóság jegyében pedig egy költségtakarékos modern led-es rekonstrukció valósulhatott meg. A beruházást cégek is támogatták. Köszöntötte a megjelenteket Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is, majd Kötőné Fazekas Judittal leleplezte a 60. évforduló alkalmával a tornaterem falán elhelyezett táblát, melyen a támogatók szerepelnek.