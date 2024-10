A figyelmeztetés modern kori szokásaink hű lenyomata, hiszen manapság a nyaralós videók és ételfotók között számos balesetet, tragédiát nézhetünk élőben és premier plánban az önjelölt tudósítók jóvoltából a közösségi médiában, akik akár saját testi épségüket is hajlandóak kockáztatni egy-egy jó kép/videó (vagyis a minél több lájk=népszerűség?) kedvéért. Több halálos baleset is történt már emiatt, a szelfizésről nem is beszélve... Milyen jó lenne, ha ilyen esetekben valóban működne, hogy "ami nincs a Facebookon, az meg sem történt" - ezzel sokszor duplán is megelőzhetnénk a bajt.