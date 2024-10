A 27 éves szépséget még nyár elején választotta ki a Zala vármegyéből indulók közül a verseny szakmai zsűrije, benne a nagykanizsai Tótpeti Lili egykori szépségkirálynővel. Ekkor szinte egy szempillantás alatt változott meg a murakeresztúri hölgy élete, hiszen ez a fajta elismerés nagy erőt adott az egyébként végtelenül szerény és alapvetően visszahúzódó lánynak. Ahogy ő fogalmazott: bár kipróbálta már, milyen érzés ruhákat bemutatni a fényképezőgép előtt, de alapvetően önbizalomhiánnyal küzd.

Tóth Evelin élete egy szempillantás alatt változott meg

Fotó: ZH-Archívum/ Benedek Bálint

Mindenki aranyos és kedves volt

– Izgatottan ugyan, de nagyon vártam a döntőt, hiszen ez újfajta terep, korábban soha nem indultam szépségversenyen – mesélte. – A hétvége szombati napja a felkészülésé volt, megtartottuk a főpróbákat és a koreográfiákat is betanultuk. Nem ismertem a mezőny minden tagját, ezért tartottam a találkozástól. Nem kellett volna, mert mindenki aranyosan és kedvesen viszonyult a másikhoz, szinte baráti kapcsolat alakult ki közöttünk. A próbák során a színfalak mögött is támogattuk egymást, ha láttuk, hogy a másik indulónak szüksége van a biztatásra, akkor megöleltük egymást, vagy éppen csak megszorítottuk egymás kezét. Azt bánom, hogy nem volt egy kicsit több idő, hogy jobban megismerjük egymást. Jól telt még a döntő előtti este is, a szálloda wellnessrészlegén lazultunk, közvetlen, jó hangulatú beszélgetések alakultak ki.

Barátokat is gyűjtött

Tóth Evelin közvetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy barátságot is kötött a rövid idő alatt. A Győr-Moson-Sopron vármegyét képviselő soproni Magyar Dórával már a Tündérszépek 2024 felkészülését szolgáló korábbi fotózások alkalmával jóban lett, és ez a kapocs azóta is tart. Mellette a szobatársával a Veszprém vármegyét képviselő pápai Cserneczky Laura Annával is megtalálta a közös hangot.

Tóth Evelin, a Tündérszépek 2024 zalai nyertese kozmetikusként dolgozik Nagykanizsán

Fotó: ZH-Archívum/Benedek Bálint

Jó élmény volt a Tündérszépek 2024 döntője

– A döntő előtt jól aludtunk, bár a finálé napján azért már izgultam, ám egy szempillantás alatt elrepült a nap – mesélte Evelin. – Miután a szépségcsapat kezelésbe vett, elkészítették a hajamat és a sminkemet, magabiztosabb lettem. Kiváló munkát végeztek, jó érzéssel töltött el, hogy végre a zsűri elé léphetek. Az sok erőt adott, hogy a szüleim elkísértek és végig támogattak. Kár lenne tagadni: mindenki a koronáért "harcol", viszont egyáltalán nem bánom, hogy így alakult. Rengeteg új élménnyel és tapasztalatokkal gazdagodtam, annak a sok új embernek, akit megismerhettem, örülök.