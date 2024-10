A trófeaszemle olyan egynapos szakmai kiállítás, ahol a Zalaerdő Zrt. területén ejtett bikák trófeáit mutatják be az érdeklődők számára. Az eseményen a zalai vadásztársadalom számos tagja mellett részt vett Kovács Ferenc, az agrárminisztérium vadgazdálkodási főosztályvezetője, de a társerdőgazdaságok képviselői közül is többen jelen voltak.

A vendégvadászok igénye is változott

Köszöntőt Rosta Gyula vezérigazgató mondott, aki kiemelte: nemcsak az idei nyár magas hőségnapokkal terhelt számai, illetve az ebből is adódó vízhiány és a táplálék minőségének mivolta okozta, hogy az idei trófeaszemle adatai minőségben, az átlagos tömeget tekintve, valamint az érmesek arányában is alatta maradt a tíz éves átlagnak, de a nehezített gazdasági helyzet miatt a vendégek igénye is változott, kisebb trófeatömegű gímbikák kilövését jelölték meg célul.

Az idei trófeaszemle számadatai

A konkrét számadatokat Gróf Jácint vadgazdálkodási osztályvezető ismertette. A szeptemberben terítékre hozott 170 gímbikából 22 kapott arany, 47 ezüst, és ugyancsak 47 bronz érmet. A trófeák átlagos tömege 7,04 kilogramm, az érmeseké 8,21 kilogramm volt. A bírálat során a legmagasabb, 229,92 pontszámot az a trófea kapta, amit a lenti erdészet területén elejtett bika viselt.

Jó korszerkezetű és ivarösszetételű állomány

Kovács Ferenc úgy fogalmazott: egy-egy trófeaszemle a gímbika vadászatban érdekelt valamennyi személy számára ünnepnap, legyen szó magáról a vadászról, vagy a háttérmunkában részt vevőkről. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek az események nemcsak a megelőző egy-másfél hónap vadászati eredményeinek vagy az elmúlt évtized vadgazdálkodásának értékelésére adnak lehetőséget, hanem az előretekintésre is. Az agrárminisztérium vadgazdálkodási főosztályvezetője szerint a mezőgazdaságban érdekelt gazdálkodók vadtűrő képességéihez is igazodva ma már a mennyiségi helyett csakis a minőségi vadgazdálkodás lehet a cél, azaz jó korszerkezetű és ivarösszetételű állomány kialakítására kell törekedni. Az agrárminisztérium hatósági, igazgatási oldalról ennek már megteremtette a feltételeit.