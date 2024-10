Nem véletlenül kapta a város a „Cittá Eterna”, az ÖRÖK VÁROS elnevezést, amelyet Tibullus római költő használt először, a Kr.e. 1. században. A kifejezést Ovidius , Vergilius és Livius is felvette, de később hívták Rómát Caput Mundinak azaz a világ fővárosának is. Rómába ma is sokan indulnak megnézni az ősi romokat, szerveznek egyházi zarándoklatokat, eligazodásukat segítendő adjuk közre a látnivalókról összegyűjtött ismereteket, tapasztalatinkat.

A lépcsősor legalulról tekintve

Fotó: Győrffy István

Mielőtt a látnivalók tengerére rátérnék, szóljunk a város mítoszairól, történelmi tényiről is, hiszen e metropoliszról, az utcái köveinek koptatása előtt, illik megemlíteni történelme legfontosabbjait. E mítoszok közül a legismertebb, és talán a leghíresebb Romulus és Remus története, az ikreké, akiket egy nőstényfarkas szoptatott. Miután felnőttek, elhatározták, hogy várost építenek, de egy vitában Romulus megölte testvérét és a felépült várost róla nevezték el. Mindez, Kr.e. 753. április 21-én történt.

A lépcsősor feletti téren egy egyiptomi obelix áll, s egy 16. században épült templom zárja le a teret

Fotó: Győrffy István

Róma az ország legnépesebb települése, 4 millió 355 ezer lakosával a harmadik legnagyobb város az Európai Unióban. Rómában van Vatikánváros, a világ legkisebb országa, és itt található a Szentszék irányítása alatt álló katolikus egyház központja. Földrajzi fekvése miatt hét domb városaként is emlegetik. A város korai lakossága a latinok, az etruszkok és a szabinok keverékéből származott. Róma előbb a Római Királyság, a Római Köztársaság majd a Római Birodalom fővárosa lett. A Nyugatrómai Birodalom bukása után, ami a középkor kezdetét jelentette, Róma lassan a pápaság politikai irányítása alá került és a 8. században a pápai államok fővárosa lett, amely szerep 1870-ig tartott.

A fenti térről pompás kilátás nyílik a városra

Fotó: Győrffy István

A reneszánsztól kezdve, V. Miklós (1447–1455), aki a reneszánsz, és ami sokkal fontosabb, a humanizmus oszlopaira építette fel az új pápaságot, szinte minden pápa koherens építészeti és városi programot folytatott négyszáz éven keresztül, amelynek célja az volt, hogy a várost a világ művészeti és kulturális központjává tegye. Ily módon Róma először a reneszánsz egyik fő központja lett, majd a barokk stílus és a neoklasszicizmus szülőhelyévé vált. 1871-ben Róma lett az Olasz Királyság fővárosa, amely 1946-ban az Olasz Köztársasággá változott.