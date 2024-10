Mint arról korábban beszámoltunk, tavaly év végén Gyuri lett a falu legszebb kakasa az első alkalommal meghirdetett helyi kakasszépségversenyen. Az ékes tollú szárnyast nemrég egy viharos délutánon érte a tragédia, hiába vigyázott rá a gazda két kutyája.

Tragédia Kerkabarabáson: Gyurit gyászolja a falu

Forrás: Blikk

A haláleset részleteiről Pál Endre, Gyuri gazdája annyit árult el, hogy bár épp otthon volt, de a nagy vihar miatt nem hallotta a kutyák ugatását. Mikor kiért az udvarra, már csak a baromfitetemeket látta. Gyurival együtt 5 tetemet talált az udvaron, rajtuk kívül további 19 szárnyasnak kelt lába. Ha a kutyák eszén így túljárt a garázda tolvaj, lehet, hogy érdemes lesz villanypásztort húzni a baromfiudvar köré.

Vélhetően a faluba rendszeres visszajáró, hírhedt róka volt a tettes, ami megölte, majd elvitte Gyurit, illetve több baromfit pedig széttépett. Hiába, a családfenntartó rókáknak is gondoskodniuk kell kicsinyeikről, s ahol állatot tartanak, ott megjelennek a ragadozók.

A tragédia után emléket állítana a falu Gyurinak

A helyieket megrázta a tragédia, s eldöntötték, szobrot emelnek Gyuri emlékére. Paál István polgármestertől megtudtuk, hogy az önkormányzat, a sportkör és a Lesz Vigasz presszó közösen kíván szobrot állítani az önkormányzati hivatal előtti hirdetőtábla mellé, ahol a ma már róka fogta, akkor még daliás Gyuri diadalt aratott a szépségversenyen, ezzel emlékeznének a kerkabarabásiak híressé vált kakasukra.

A tragédia után már az idei kakasszépségversenyt hirdetik Kerkabarabáson, képen a tavalyi verseny, melyen Gyuri vitte el a pálmát

Fotó: Korosa Titanilla

A faluban a döbbenetből felocsúdva egyébként már az új királyválasztást tervezik. A polgármester azt is elmondta, hogy idén decemberben ismét lesz kakasszépségverseny Kerkabarabáson, melyre várják a jelentkező szárnyasokat, s nem csak a helyieket. Ahogy tavaly, most is a Lesz Vigasz presszó előtti kis téren vonulnak majd fel a baromfiudvar urai, hogy küllemüket a falubeliekből álló zsűri pontozza.