Mint azt a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. saját internetes oldalán közzétette: az ősz beköszöntével ismét a varsáké a főszerep, így teljes intenzitással zajlik a törpeharcsa ivadékok gyérítése a balatoni kikötőkben, rövidesen pedig a nyílt vízi varsázást is elkezdi a társaság.

A kihelyezett varsákon minden fontos információ elolvasható

Fotó: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

A törpeharcsa ivadékok gyérítését egyelőre csak a kikötőkben végzik

A munkánkkal kapcsolatosan a társaság felhívta a figyelmet, hogy a varsákat kizárólag a társaság dolgozói kezelhetik, amennyiben rajtuk kívül bárki más hozzányúl egy ilyen fogóeszközhöz, orvhalászatot követ el, amely kirívó szabályszegésnek minősül, ennek megfelelően az elkövető a pénzbírságon túl több éves horgászattól való eltiltásra is számíthat!

Több kikötőben is kihelyezték a varsákat

Fotó: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

A törpeharcsa gyérítés legeredményesebb időszaka a szeptember

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a balatoni varsás törpeharcsa gyérítés legeredményesebb időszaka a szeptember végétől a tartós fagyok beálltáig terjedő időszak. Ha nem is ennyire, de jól fognak még a varsák a tavaszi felmelegedések alkalmával is, a nyári legmelegebb hónapokban azonban kevésbé, ráadásul az idegenforgalmi szezonban a fogóeszközök sokszor "útban vannak". Ezért a nyár folyamán csökkentett varsaszámmal dolgoztak, a hangsúlyt idén is a merítőszákos ivadékgyérítésre fordították. A darabszámra vetítve toronymagasan ezzel a módszerrel lehet a legtöbb törpeharcsát eltávolítani a víztérből. Azon túl, hogy halőrök idén is kiemelt feladatként végezték az ivadékrajok kimerítését, 30 db erre a célra ideális szákot osztottunk szét olyan kikötőkben, ahol a helyi horgászok képviselője, illetve a kikötői személyzet vállalta annak felelősségteljes kezelését.

A gyérítő munkánk eredményeiről az idén ősszel is megrendezésre kerülő Balatoni Horgászkonferencián számol majd be részletesen a társaság.