Az együttműködés már eddig is sok gyümölcsöt termett, rengeteg közös emlékkel. A jövő pedig még aktívabb lehet, hiszen a testvérvárosi kapcsolat további lehetőségeket rejt. Erről is tárgyalt Keszthely két alpolgármestere, Kovács Viktória és Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, illetve Ószandec első embere és helyette, Jacek Lelek s Kazimierz Gizick.

A népes lengyel delegáció Keszthely értékeivel ismerkedett, a városházán pedig a testvérvárosi kapcsolat erősítése mellett tett hitet Fotó: Szántóné Palánki Edit

Testvérvárosi kapcsolat, tartalommal

A találkozót dr. Cséby Géza irodalomtörténész, korábbi tiszteletbeli lengyel konzul szervezte, felelevenítve: a politikai vezetőkön túl sportolók, ének- és zenekarok, néptáncosok s könyvtárosok tartották a kapcsolatot, kölcsönösen felkeresve egymást – vagyis „valóságos partneri kapcsolat alakult ki”, tartalommal megtöltve. Ezen túl a két város vállalkozói is találkoztak, kutatva a közös lehetőségeket.

A városvezetők eszmecseréjét népes lengyel delegáció kísérte figyelemmel Fotó: Szántóné Palánki Edit

A magyar szálak

– IV. Béla lánya, Árpád-házi Szent Kinga alapította Ószandecet s a kolostort, amelynek falai között máig őrzik a hamvait. Ő volt Szemérmes Boleszláv lengyel király felesége, aki templomokat s kolostort építtetett itt, és segítette a környéken élőket, gazdaságilag is felvirágoztatva e területet, amelyet az uralkodó neki ajándékozott – idézte fel a múltat dr. Cséby Géza, hozzátéve: a tipikus galíciai kisvárosban ma körülbelül 10 ezren élnek.

Ajándékok – szeretettel, b-j: dr. Cséby Géza, Kazimierz Gizick, Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, Kovács Viktória és Jacek Lelek Fotó: Szántóné Palánki Edit

Dunakeszi, Keszthely, Budapest

Most az ószandeci polgármester úgy határozott, elhozza Magyarországra a hivatal dolgozóit, mintegy harminc embert. Útjuk során felkeresték két magyarországi partnervárosukat, Dunakeszit és Keszthelyt, végül Budapest értékeivel ismerkedtek.

Fenntartják, erősítik

– A vizitorok szerettek volna a Balaton fővárosának új vezetőivel is megismerkedni, s e szándékot örömmel fogadták a városházán, ahol a találkozó során megegyeztek abban: továbbra is fenntartják a kapcsolatot, sőt: erősíteni szeretnék a két város közötti együttműködést – mondta dr. Cséby Géza, aki hajdan közreműködött a két település közötti kapcsolatfelvételben, majd azóta is aktívan részt vesz a barátság ápolásában s éltetésében.