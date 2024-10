Nem is a kanizsai közgyűlés lett volna, ha az ünnepi aktust nem zavarta volna meg Ferincz Jenő, aki ezúttal is kis táblácskákkal a kezében tüntetett, most éppen az Alaptörvény ellen, s mint mondta, aki felesküszik az Alkotmányra, az hamis esküt tesz. Ettől függetlenül a testület hitet tett a tekintetben, hogy legjobb tudása és lelkiismerete szerint szolgálja Nagykanizsát.

Horváth Jácint polgármester ismertette programját a testület előtt

Fotó: Szakony Attila

A testület hitet tett Nagykanizsa fejlesztése mellett

Az eskütételt követően Horváth Jácint polgármester ismertette programját. Mint kiemelte: bár sok tekintetben mást gondolunk a világról, máshogy közelítünk a problémákhoz, más fontossági sorrendeket állítunk fel magunkban, attól még vannak közös ügyeink, közös céljaink, közös elképzeléseink. És van legalább egyvalami, ami mindannyiunk számára egyaránt fontos, Nagykanizsa.

- Nem lehetünk elégedettek akkor, ha nem teszünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy városunk gazdasága bővüljön és erősödjön - fogalmazott a polgármester. - Nagyon fontosak az itt működő vállalkozások, amelyekre hosszú távon lehet alapozni, és javaslataik, üzleti kapcsolataik nélkülözhetetlenek számunkra. De folyamatosan a szemünk előtt kell legyen még egy fontos cél: vonzó befektetési célponttá kell válni. Építeni gazdasági hagyományainkra, de nyitottnak lenni az új technológiák felé. Tisztességes megélhetést, az előrelépés lehetőségét biztosító új munkahelyek létrejöttének előmozdítását. Amelyek nem szennyezik környezetünket, nem élik fel indokolatlan mértékben természeti erőforrásainkat. Mindehhez proaktív hozzáállás, szakértelem, tapasztalat szükséges. Illetve jó szakemberek, akik nélkül mindez nem sikerülhet.

Alpolgármesterek, tanácsnokok, bizottsági tagok

A polgármesteri program ismertetését követően az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására került sor, melynek keretében a közgyűlés számos jogkört ruházott át a polgármesterre. Az SZMSZ módosítását a Fidesz-frakció nem támogatta, miután Bata Hajnalka önkormányzati képviselő rámutatott arra, hogy az előző ciklusban éppen olyan jogköröket vontak el Balogh László polgármestertől, melyeket most Horváth Jácinthoz delegáltak. A képviselő emellett szót emelt a tanácsnoki rendszer fenntartása ellen is, mint mondta: az előző öt esztendő bebizonyította, hogy a tanácsnokok nem végeztek többletmunkát a számukra kijelölt - oktatás, sport - területeken.