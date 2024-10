Terápiás kutyák vizsgáztak sikeresen Zalaegerszegen

A Zalai Kutyabarátok Egyesülete négy párossal jelent meg pénteken a pózvai Margaréta Otthonban, hogy sikerrel vegyék az akadályokat. Izgatottan készültek a lakók is, ugyanis terápiás kutyák vizsgáztak a közreműködésükkel. Gróf Krisztián, a Zalai Kutyabarátok Egyesülete elnöke elmondta, a vizsgára kész óratervvel érkeznek a párosok, azt mutatják be a vizsgabizottság tagjai előtt. A kutyának nemcsak a betanított feladatokat kell elvégeznie, hanem bírnia kell a zajt, a közeledést, a simogatást, mondta az egyesület elnöke. A terápiás munkavégzéshez az állatoknak megfelelő temperamentummal kell rendelkeznie, másrészt sikeresen kell záróvizsgáznia, amit 15 alkalmas foglalkozás előz meg. Pénteken négyen tettek sikeres vizsgát, így már húsz terápiás párosa van az egyesületnek.

Göcsej tavaszi élete elevenedik meg a Göcseji tavasz című kiadványban

A Göcseji tél, a Göcseji ősz után jelent meg a Göcseji tavasz a napokban a Zala Múltja Hagyományőrző Egyesület kiadásában, amelyet hétfőn mutattak be a sajtónak a zalaegerszegi városháza tanácstermében. A kötet előszavát jegyző Balaicz Zoltán polgármester a sajtótájékoztatón elmondta, a nem csak gyerekeknek szóló rajzos füzet a Göcsej iránti kötődést, az indentitást is növelheti a legfiatalabb korosztályban. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ jóvoltából az első osztályosok már meg is kapták a kiadványt. Papp Tamás a kultúrmissziós törekvéseik bizonyítékaként bemutatta azokat a könyvjelzőket, melyeken Zalaegerszeg épített örökségét jelenítik meg, s hozzátette, a folytatásban Keszthely, Nagykanizsa és Lendva is hasonló kiadványokon jelenik majd meg. Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatója a kiadvány közösségi múzeumhoz kapcsolható értékeit emelte ki, Varjú András, a Göcseji Falumúzeum vezetője pedig emlékeztetett az első, Öreg malom boldogsága című kiadványra, és a történetszövés lehetséges folytatására buzdított.

A Zalai Teker(g)ők Palin és Borsfa között kirándultak

Idén is csatlakozott a kéktúrázás napjához a Zalai Teker(g)ők csapata, amely a közelmúltban az RP-DDK 083-as szakaszán, Palin és Borsfa között Sustik Edit túravezetővel tette meg a távot. Erről tájékoztatott Szabó Balázs, a Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület elnöke. A nagykanizsai Péterfy Sándor Általános Iskola 2. és 4. osztályos tanulói szinte teljes létszámmal regisztráltak a 24 kilométeres távra, a szintemelkedés jelentős volt a maga 750 méterével. A nap során meglátogatták a homokkomáromi kegytemplomot, ahol rövid szünetet is tartottak. Ezen kívül a valkonyai erdei iskola és szálláshely volt még pihenőpontjuk. Borsfára érkezve kellemesen elfáradt a csapat, ám láthatóan boldog mosollyal teljesítették a távot.